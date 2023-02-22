Jamie Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Clarke 18 Haziran 1989 tarihinde Crossmaglen şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Clarke Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Clarke'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Newry City

Jamie Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Clarke şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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