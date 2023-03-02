Jamie Collins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Collins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Collins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jamie Collins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jamie Collins 28 Eylül 1984 tarihinde Barking şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James Edward Collins şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jamie Collins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Collins, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jamie Collins'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jamie Collins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jamie Collins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2003 yılında Watford
1 Şubat 2005 yılında Havant & Water.
1 Temmuz 2009 yılında Hampton & Rich.
1 Ocak 2010 yılında Newport County
1 Temmuz 2011 yılında Aldershot
1 Ocak 2012 yılında Forest Green
1 Temmuz 2013 yılında Eastleigh
4 Ocak 2015 yılında Sutton Utd
31 Aralık 2019 yılında ara verdi
1 Temmuz 2021 yılında Havant & Water.
Jamie Collins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jamie Collins şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.