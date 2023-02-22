Jamie Doran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Doran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Doran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Doran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Doran 11 Şubat 2004 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Doran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jamie Doran'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Doran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Doran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Doran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Doran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Glenavon

Jamie Doran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Doran şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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