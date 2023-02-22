Jamie Duggan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Duggan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Duggan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Duggan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Duggan 20 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Duggan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına - tarihinde katılmıştır. Jamie Duggan'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamie Duggan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Duggan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Jamie Duggan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Duggan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Duggan şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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