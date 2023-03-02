Jamie Fielding kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Fielding Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jamie Fielding kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamie Fielding ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.