Jamie Fielding kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Fielding Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Fielding adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jamie Fielding Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jamie Fielding 18 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jamie Fielding Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Fielding, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jamie Fielding'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jamie Fielding Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/jamie_fielding_
Jamie Fielding Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jamie Fielding futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Temmuz 2017 yılında Hastings United
1 Temmuz 2019 yılında Stevenage
15 Kasım 2019 yılında St. Albans City
31 Mayıs 2020 yılında Stevenage
8 Eylül 2020 yılında Braintree
1 Ocak 2021 yılında Stevenage
5 Nisan 2021 yılında Wealdstone
31 Mayıs 2021 yılında Stevenage
10 Eylül 2021 yılında Tonbridge
Jamie Fielding Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jamie Fielding şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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