Jamie Glackin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Glackin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Glackin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Glackin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Glackin 16 Şubat 1995 tarihinde Omagh şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Glackin Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Glackin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jamie Glackin'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jamie Glackin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Glackin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Glackin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Glackin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Dungannon

1 Temmuz 2017 yılında Crusaders

1 Ocak 2019 yılında Coleraine

Jamie Glackin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Glackin şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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