Jamie Lennon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Lennon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Lennon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Lennon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Lennon 9 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Lennon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Jamie Lennon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jamie Lennon'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jamie Lennon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Lennon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Lennon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Lennon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında St. Pat's U19

1 Ocak 2018 yılında St. Pat's

Jamie Lennon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Lennon şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jamie Lennon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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