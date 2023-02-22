Jamie Mcdonagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Mcdonagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Mcdonagh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Mcdonagh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Mcdonagh 8 Mayıs 1996 tarihinde Lisburn şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jamie-Dean Cantona McDonagh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Mcdonagh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Mcdonagh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jamie Mcdonagh'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jamie Mcdonagh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Mcdonagh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Mcdonagh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Mcdonagh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sheff Utd U21

1 Şubat 2015 yılında Matlock

1 Mayıs 2015 yılında Sheff Utd U21

29 Ekim 2015 yılında Chester

29 Kasım 2015 yılında Sheff Utd U21

24 Mart 2016 yılında Alfreton

31 Mayıs 2016 yılında Sheff Utd U21

14 Temmuz 2016 yılında Morton

31 Temmuz 2017 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2018 yılında Derry City

1 Ağustos 2020 yılında Glentoran

27 Temmuz 2021 yılında Cliftonville

Jamie Mcdonagh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Mcdonagh şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jamie Mcdonagh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Linfield FC, Portadown FC, Sheffield Wednesday FC

Kuzey İrlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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