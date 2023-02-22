Jamie Mcgonigle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Mcgonigle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamie Mcgonigle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamie Mcgonigle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jamie Mcgonigle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Mcgonigle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamie Mcgonigle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Mcgonigle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Mcgonigle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Mcgonigle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Mcgonigle 5 Mart 1996 tarihinde Dungiven, Derry şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Mcgonigle Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Mcgonigle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jamie Mcgonigle'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Jamie Mcgonigle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Mcgonigle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamie Mcgonigle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Mcgonigle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Coleraine

1 Temmuz 2019 yılında Crusaders

1 Temmuz 2021 yılında Derry City

Jamie Mcgonigle kimdir

Jamie Mcgonigle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Mcgonigle şuan Derry City takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dungiven Celtic

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Jamie Mcgonigle nereli

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