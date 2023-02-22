Jamie Mulgrew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Mulgrew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Mulgrew adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Mulgrew Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Mulgrew 5 Haziran 1986 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da James Mulgrew şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Mulgrew Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Mulgrew, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2005 tarihinde katılmıştır. Jamie Mulgrew'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Mulgrew Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Mulgrew isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Mulgrew Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Mulgrew futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2005 yılında Glentoran

1 Temmuz 2005 yılında Linfield

Jamie Mulgrew Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Mulgrew şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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