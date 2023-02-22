Jamie Pardington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Pardington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Pardington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jamie Pardington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jamie Pardington 20 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James Pardington şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jamie Pardington Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jamie Pardington'nin Larne FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jamie Pardington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jamie Pardington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Wolves U18
1 Temmuz 2019 yılında Wolves U21
10 Ağustos 2019 yılında Bath City
31 Ağustos 2019 yılında Wolves U21
14 Ocak 2020 yılında Stratford Town
31 Mayıs 2020 yılında Wolves U21
17 Eylül 2020 yılında Dulwich Hamlet
1 Şubat 2021 yılında Wolves U21
1 Şubat 2021 yılında Mansfield Town
31 Mayıs 2021 yılında Wolves U21
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
27 Eylül 2022 yılında Grimsby Town
4 Ocak 2023 yılında Larne FC
Jamie Pardington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jamie Pardington şuan Larne FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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