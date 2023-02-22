Jamie Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Robinson 18 Mart 2002 tarihinde Newtowncunningham şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Robinson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Robinson'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2021 yılında Chesterf. U21

1 Aralık 2021 yılında Sheffield FC

1 Mart 2022 yılında Chesterf. U21

1 Temmuz 2022 yılında Cliftonville

Jamie Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Robinson şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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