Jamie Sendles White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Sendles White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamie Sendles White kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamie Sendles White ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jamie Sendles White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Sendles White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamie Sendles White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Sendles White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Sendles White adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Sendles White Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Sendles White 10 Nisan 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jamie Alexander Sendles-White şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Sendles White Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jamie Sendles White, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Sendles White'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamie Sendles White Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/j_sendles_white

Jamie Sendles White Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Sendles White isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamie Sendles White Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Sendles White futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında QPR U21

20 Eylül 2013 yılında Colchester Utd.

20 Ekim 2013 yılında QPR U21

10 Ekim 2014 yılında Mansfield Town

3 Ocak 2015 yılında QPR U21

26 Ağustos 2015 yılında Hamilton Acad.

29 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2016 yılında Swindon Town

1 Ağustos 2017 yılında Leyton Orient

1 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2018 yılında Torquay

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2019 yılında Crawley Town

7 Temmuz 2020 yılında Aldershot

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

20 Kasım 2021 yılında Maidenhead Utd.

15 Mart 2022 yılında Welling Utd.

Jamie Sendles White kimdir

Jamie Sendles White Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Sendles White şuan Welling United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Queens Park Rangers (2009-2013)

Jamie Sendles White Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jamie Sendles White nereli

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