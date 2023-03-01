Jamie Splatt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Splatt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Splatt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jamie Splatt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jamie Splatt 18 Şubat 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jamie Splatt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına - tarihinde katılmıştır. Jamie Splatt'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jamie Splatt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jamie Splatt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Eylül 2021 yılında VCD Athletic FC
25 Ekim 2021 yılında Dulwich Hamlet
29 Kasım 2021 yılında Carshalton Ath.
26 Aralık 2021 yılında Dulwich Hamlet
28 Aralık 2021 yılında Whitehawk
29 Ocak 2022 yılında Dulwich Hamlet
Jamie Splatt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jamie Splatt şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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