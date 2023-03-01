Jamie Yila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Yila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Yila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jamie Yila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jamie Yila {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jamie Yila Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Yila'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jamie Yila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jamie Yila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Fisher FC
1 Temmuz 2021 yılında Cray Wanderers FC
1 Temmuz 2022 yılında Chelmsford
Jamie Yila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jamie Yila şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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