Jamil Muhammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamil Muhammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamil Muhammad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamil Muhammad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamil Muhammad 12 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamil Muhammad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamil Muhammad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jamil Muhammad'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamil Muhammad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamil Muhammad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamil Muhammad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamil Muhammad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kano Pillars

16 Eylül 2021 yılında Katsina Utd.

29 Eylül 2022 yılında Kanemi Warriors

Jamil Muhammad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamil Muhammad şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jamil Muhammad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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