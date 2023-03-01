Jamille Matt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamille Matt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamille Matt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamille Matt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jamille Matt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamille Matt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamille Matt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamille Matt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamille Matt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamille Matt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamille Matt 20 Ekim 1989 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jamille Antonio Matt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamille Matt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Jamille Matt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jamille Matt'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jamille Matt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jamilleantonio

http://www.instagram.com/j4mma/

Jamille Matt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamille Matt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamille Matt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamille Matt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kidderminster

11 Ocak 2013 yılında Fleetwood

19 Kasım 2015 yılında Stevenage

16 Ocak 2016 yılında Fleetwood

11 Mart 2016 yılında Plymouth Argyle

30 Haziran 2016 yılında Fleetwood

1 Temmuz 2016 yılında Blackpool

29 Ağustos 2017 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2018 yılında Blackpool

1 Temmuz 2018 yılında Newport County

20 Temmuz 2020 yılında Forest Green

13 Ocak 2023 yılında FC Walsall

Jamille Matt kimdir

Jamille Matt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamille Matt şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jamille Matt nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Son Haberler
Sular durulmuyor! Ebru Gündeş Reza Zarrab'a karşı dava açtı!
Sular durulmuyor! Ebru Gündeş Reza Zarrab'a karşı dava açtı!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Çok Okunanlar
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
EYT mesaisi hızlı başladı, SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu
EYT mesaisi hızlı başladı, SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Yorumlananlar
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!