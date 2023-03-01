Jamille Matt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamille Matt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamille Matt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamille Matt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamille Matt 20 Ekim 1989 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jamille Antonio Matt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamille Matt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Jamille Matt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jamille Matt'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jamille Matt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jamilleantonio

http://www.instagram.com/j4mma/

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Jamille Matt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamille Matt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamille Matt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamille Matt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kidderminster

11 Ocak 2013 yılında Fleetwood

19 Kasım 2015 yılında Stevenage

16 Ocak 2016 yılında Fleetwood

11 Mart 2016 yılında Plymouth Argyle

30 Haziran 2016 yılında Fleetwood

1 Temmuz 2016 yılında Blackpool

29 Ağustos 2017 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2018 yılında Blackpool

1 Temmuz 2018 yılında Newport County

20 Temmuz 2020 yılında Forest Green

13 Ocak 2023 yılında FC Walsall

Jamille Matt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamille Matt şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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