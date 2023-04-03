Jamiu Musbaudeen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamiu Musbaudeen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamiu Musbaudeen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jamiu Musbaudeen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jamiu Musbaudeen 9 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Jamiu Olaide Musbaudeen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jamiu Musbaudeen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BWM Fodbold yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jamiu Musbaudeen'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.
Jamiu Musbaudeen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jamiu Musbaudeen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Jamiu Musbaudeen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jamiu Musbaudeen şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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