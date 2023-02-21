Jan Ctvrtecka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Ctvrtecka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Ctvrtecka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Ctvrtecka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Ctvrtecka 14 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Čtvrtečka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Ctvrtecka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Ctvrtecka'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Ctvrtecka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Ctvrtecka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Ctvrtecka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Ctvrtecka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Praha B

22 Şubat 2018 yılında Vlasim

30 Haziran 2018 yılında Sparta Praha B

13 Temmuz 2018 yılında Ruzomberok

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

2 Ocak 2021 yılında Teplice

30 Haziran 2022 yılında Sparta Praha B

8 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2023 yılında Sparta Praha B

Jan Ctvrtecka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Ctvrtecka şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Admira Praha (2004 - 2005)FC Bohemians Praha 1905 (2005 - 2009)AC Sparta Praha (2009 - 2016)

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