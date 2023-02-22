Jan David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan David 17 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan David Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jan David'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc B

Jan David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan David şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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