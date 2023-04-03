Jan Erik Eichhorn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Erik Eichhorn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Erik Eichhorn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Erik Eichhorn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Erik Eichhorn 15 Ocak 2002 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Erik Eichhorn Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alfaria sports GmbH yapmaktadır. Jan Erik Eichhorn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Erik Eichhorn'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Erik Eichhorn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Erik Eichhorn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Erik Eichhorn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Erik Eichhorn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2021 yılında Hannover 96 II

Jan Erik Eichhorn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Erik Eichhorn şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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