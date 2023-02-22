Jan Fiala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Fiala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Fiala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Fiala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Fiala 4 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Fiala şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Fiala Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Fiala'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Fiala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Fiala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jan Fiala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Fiala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2019 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2020 yılında Olomouc B

Jan Fiala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Fiala şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Drnovice (2010 - 2014)Žijeme hrou (2014 - 2015)TJ Sokol Drnovice (2015 - 2017)FC Boskovice (2017 - 2018)FK Blansko (2018 - 2019)SK Sigma Olomouc (2019 - 2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.