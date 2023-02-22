Jan Halasz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Halasz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Halasz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Halasz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Halasz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Halasz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Halasz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Halasz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Halasz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Halasz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Halasz 28 Şubat 2001 tarihinde Kladno şehrinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Halász şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Halasz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Jan Halasz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Halasz'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Halasz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Halasz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Halasz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Halasz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2020 yılında Vik. Plzen B

13 Temmuz 2021 yılında Pardubice

3 Ocak 2023 yılında Chrudim

30 Haziran 2023 yılında Pardubice

Jan Halasz kimdir

Jan Halasz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Halasz şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Kladno (2007 - 2015)
FC Viktoria Plzeň (2015 - 2020)

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Jan Halasz nereli

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