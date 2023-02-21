Jan Jerabek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Jerabek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Jerabek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Jerabek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Jerabek 12 Şubat 1984 tarihinde Prachovice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Jeřábek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Jerabek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Jerabek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Jan Jerabek'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Jerabek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Jerabek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Jerabek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Jerabek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2003 yılında SK Prachovice

21 Temmuz 2006 yılında Tesla Pardubice

1 Temmuz 2008 yılında Pardubice

Jan Jerabek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Jerabek şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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