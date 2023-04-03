Jan Kacer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kacer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kacer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Kacer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Kacer 5 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Kačer şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Kacer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Kacer'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Kacer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Kacer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Jan Kacer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Kacer şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Lešany (2011 - 2013)
FC Tempo Praha (2013 - 2019)
AC Sparta Praha (2019 - )
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.