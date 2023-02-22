Jan Kadlec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kadlec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kadlec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kadlec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kadlec 8 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kadlec Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Kadlec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Kadlec'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Kadlec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kadlec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Kadlec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kadlec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2018 yılında Hr. Kralove B

27 Şubat 2020 yılında Chlumec n/Cidl.

19 Temmuz 2021 yılında SFC Opava

Jan Kadlec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kadlec şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Vápenná (2005 - 2006)TJ Kameník Černá Voda (2006 - 2007)FK Jeseník (2007 - 2014)FK Šumperk (2010)FC Hradec Králové (2014 - 2018)

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