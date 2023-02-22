Jan Kotouc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kotouc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kotouc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kotouc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kotouc 1 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Kotouč şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kotouc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Kotouc'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Kotouc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kotouc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Kotouc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kotouc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Olomouc B

23 Temmuz 2015 yılında 1.HFK Olomouc

30 Haziran 2016 yılında Olomouc B

21 Temmuz 2017 yılında Vitkovice

31 Aralık 2017 yılında Olomouc B

1 Ocak 2018 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2019 yılında 1.SK Prostejov

31 Aralık 2019 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2020 yılında Olomouc B

Jan Kotouc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kotouc şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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