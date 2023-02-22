Jan Mach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Mach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Mach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Mach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Mach 1 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Mach Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Mach'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Mach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Mach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Mach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Mach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hořovicko

28 Temmuz 2021 yılında Kraluv Dvur

2 Şubat 2022 yılında FC MAS Taborsko

Jan Mach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Mach şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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