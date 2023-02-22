Jan Reznicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Reznicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Reznicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Reznicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Reznicek 22 Kasım 1992 tarihinde Pardubice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Řezníček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Reznicek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Reznicek'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Reznicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Reznicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Reznicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Reznicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pardubice

1 Temmuz 2018 yılında SFC Opava

2 Temmuz 2021 yılında Chrudim

Jan Reznicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Reznicek şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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MFK Pardubice (1999 - 2002)Tesla Pardubice (2002 - 2004)FK Slovan Pardubice (2004 - 2008)FK Pardubice (2008 - 2011)

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