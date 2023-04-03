Jan Ruzicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Ruzicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jan Ruzicka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Ruzicka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.