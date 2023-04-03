Jan Ruzicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Ruzicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Ruzicka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jan Ruzicka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jan Ruzicka 14 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Růžička şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jan Ruzicka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Ruzicka'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jan Ruzicka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jan Ruzicka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ağustos 2019 yılında Slovacko U17
1 Temmuz 2020 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2022 yılında Slovacko B
2 Eylül 2022 yılında TJ Osvetimany
31 Aralık 2022 yılında Slovacko B
Jan Ruzicka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jan Ruzicka şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Kopřivnice (2010 - 2016)
MFK Vítkovice (2016 - 2019)
1.FC Slovácko (2019 - 2022)
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