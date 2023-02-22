Jan Schaffartzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Schaffartzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Schaffartzik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Schaffartzik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Schaffartzik 15 Aralık 1987 tarihinde Opava şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Schaffartzik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Schaffartzik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Schaffartzik'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Schaffartzik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Schaffartzik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Schaffartzik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Schaffartzik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2006 yılında Dolni Benesov

12 Temmuz 2007 yılında SFC Opava

14 Eylül 2007 yılında Dolni Benesov

30 Haziran 2008 yılında SFC Opava

24 Temmuz 2008 yılında Frydek-Mistek

30 Haziran 2009 yılında SFC Opava

1 Nisan 2011 yılında SK SULKO Zabreh

30 Haziran 2011 yılında SFC Opava

19 Mart 2013 yılında FC Hlucin

30 Haziran 2013 yılında SFC Opava

8 Eylül 2021 yılında 1.SK Prostejov

Jan Schaffartzik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Schaffartzik şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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