Jan Sirotnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sirotnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Sirotnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Sirotnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Sirotnik 16 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Sirotník şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Sirotnik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Jan Sirotnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Sirotnik'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Sirotnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Sirotnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Sirotnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Sirotnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

16 Ocak 2023 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B

Jan Sirotnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Sirotnik şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Králův Dvůr (2008 - 2009)SK Slavia Praha (2009 - 2019)

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