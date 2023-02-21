Jan Siska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Siska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Siska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Siska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Siska 31 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Šiška şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Siska Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Siska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jan Siska'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Siska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Siska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Siska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Siska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Zlin B

1 Temmuz 2018 yılında Fastav Zlin

Jan Siska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Siska şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Siska Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Hanácká Slavia Kroměříž (2005 - 2013)FC FASTAV Zlín (2013 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 23 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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