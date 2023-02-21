Jan Stovicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Stovicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Stovicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Stovicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Stovicek 13 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Šťovíček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Stovicek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Levy yapmaktadır. Jan Stovicek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jan Stovicek'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Stovicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Stovicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Stovicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Stovicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dukla B

1 Temmuz 2019 yılında Dukla Prag

19 Ocak 2022 yılında Slovan Velvary

30 Haziran 2022 yılında Dukla Prag

Jan Stovicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Stovicek şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Neratovice-Byškovice (2006 - 2014)FK Dukla Praha (2014 - 2018)

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