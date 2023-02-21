Jan Suchan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Suchan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Suchan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Suchan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Suchan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Suchan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Suchan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Suchan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Suchan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Suchan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Suchan 18 Ocak 1996 tarihinde Příbram şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Suchan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Suchan'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Suchan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Suchan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Suchan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Suchan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Příbram U19

1 Ocak 2015 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2015 yılında Viktoria Plzen

2 Temmuz 2015 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2016 yılında Viktoria Plzen

26 Ocak 2017 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2017 yılında Viktoria Plzen

8 Temmuz 2017 yılında Teplice

31 Aralık 2017 yılında Viktoria Plzen

9 Şubat 2018 yılında FK Senica

30 Haziran 2018 yılında Viktoria Plzen

14 Temmuz 2018 yılında Karvina

30 Haziran 2019 yılında Viktoria Plzen

10 Temmuz 2019 yılında Vitkovice

31 Aralık 2019 yılında Viktoria Plzen

1 Şubat 2020 yılında Vysehrad

31 Temmuz 2020 yılında Viktoria Plzen

6 Ağustos 2020 yılında Vysehrad

29 Ocak 2022 yılında Vlasim

Jan Suchan kimdir

Jan Suchan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Suchan şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Tatran Sedlčany (2002 - 2006)
SK UMBRO Praha 3 (2006)
SK Sparta Krč (2006 - 2007)
1.FK Příbram (2007 - 2014)

Jan Suchan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 8 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Jan Suchan nereli

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