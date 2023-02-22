Jan Tredl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Tredl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Tredl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Tredl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Tredl 6 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Trédl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Tredl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Tredl'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Tredl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Tredl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Tredl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Tredl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag B

Jan Tredl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Tredl şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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