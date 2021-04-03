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Jan Vesely sakatlığı nedir? Jan Vesely sakatlık durumu nasıl? Ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe Beko'da Barcelona ile oynanan maçta bileği dönen Jan Vesely'nin sakatlığındaki son durum belli oldu. Peki Jan Vesely sakatlığı nedir? Jan Vesely sakatlık durumu nasıl? Ne zaman sahalara dönecek?

Jan Vesely sakatlığı nedir? Jan Vesely sakatlık durumu nasıl? Ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe Beko’nun 2 Nisan Cuma günü Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Jan Vesely'nin sağlık durumu belli oldu.

JAN VESELY SAKATLIĞI NEDİR? JAN VESELY SAKATLIK DURUMU NASIL?

Jan Vesely'in Barcelona maçında dizi burkulmuştu. Vesely'in Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edildi. Oyuncunun tedavisinde başlandı.

JAN VESELY NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Jan Vesely'nin ne zaman sahalara döneceği 2 hafta sürecek tedavisinin ardından yapılacak değerlendirme ile netlik kazanacak.

Fenerbahçe takım doktoru Ahmet Kulduk şu açıklamaları yaptı:

"Oyuncumuz Jan Vesely’nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely’nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir.

Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo’nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir."

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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