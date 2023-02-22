Jan Vitek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vitek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Vitek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Vitek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Vitek 14 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Vítek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Vitek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Vitek'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Vitek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Vitek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jan Vitek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Vitek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2022 yılında Jihlava

Jan Vitek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Vitek şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

HFK Třebíč (2009 - 2011)SK Čáslavice (2011 - 2013)HFK Třebíč (2013 - 2015)FC Vysočina Jihlava (2015 - 2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.