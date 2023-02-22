Jan Vokrinek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vokrinek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Vokrinek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Vokrinek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Vokrinek 22 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Vokřínek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Vokrinek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Vokrinek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Vokrinek'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Vokrinek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Vokrinek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Vokrinek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Vokrinek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag U19

9 Ağustos 2019 yılında Příbram U19

1 Temmuz 2020 yılında 1.FK Pribram B

1 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Jan Vokrinek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Vokrinek şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Bohemians Praha 1905 (2007-2010), AC Sparta Praha (2010-2019), 1.FK Příbram (2019-2020)

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