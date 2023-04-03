Jan Vosahlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vosahlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Vosahlik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Vosahlik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Vosahlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vosahlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Vosahlik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Vosahlik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Vosahlik 8 Mart 1989 tarihinde Příbram şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Vošahlík şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Vosahlik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Vosahlik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Vosahlik'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Vosahlik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Jan Vosahlikboyu ve yaşı kaç

Jan Vosahlik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Vosahlik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Vosahlik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Vosahlik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Marila Pribram

1 Temmuz 2007 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2008 yılında Caslav

30 Haziran 2008 yılında FK Jablonec

1 Ağustos 2008 yılında Bohemians Prag

30 Haziran 2009 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2012 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2013 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2014 yılında Slavia Prag

31 Temmuz 2014 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2014 yılında Slavia Prag

26 Şubat 2015 yılında Shakhter K.

31 Aralık 2015 yılında Slavia Prag

22 Şubat 2016 yılında 1.FK Příbram

12 Ağustos 2016 yılında Mezőkövesd

2 Şubat 2017 yılında Teplice

22 Şubat 2019 yılında 1.SK Prostejov

5 Ağustos 2019 yılında AO Kavala

1 Ocak 2020 yılında Gaflenz

18 Ağustos 2020 yılında FK Jablonec B

Jan Vosahlik kimdir

Jan Vosahlik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Vosahlik şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FK Příbram (1997-2001), SK Slavia Praha (2001-2004), 1.FK Příbram (2004-2005)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jan Vosahlik nereli

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