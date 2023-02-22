Jan Zaviska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Zaviska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Zaviska kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Zaviska ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Zaviska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Zaviska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Zaviska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Zaviska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Zaviska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Zaviska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Zaviska 21 Ağustos 1995 tarihinde Hlinsko şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Záviška şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Zaviska Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Jan Zaviska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Zaviska'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Zaviska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Zaviska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Zaviska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Zaviska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sparta Praha B

24 Temmuz 2014 yılında Pardubice

30 Haziran 2015 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2016 yılında Jihlava

23 Ocak 2018 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2018 yılında Jihlava

18 Temmuz 2018 yılında Bohemians 1905

17 Şubat 2020 yılında Vlasim

31 Temmuz 2020 yılında Bohemians 1905

3 Ağustos 2020 yılında Hradec Kralove

31 Aralık 2020 yılında Bohemians 1905

7 Ocak 2021 yılında Hradec Kralove

4 Şubat 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2023 yılında Hradec Kralove

Jan Zaviska kimdir

Jan Zaviska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Zaviska şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Hlinsko (2002 - 2007)
MFK Chrudim (2007 - 2010)
AC Sparta Praha (2010 - 2014)

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Jan Zaviska nereli

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