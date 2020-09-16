Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında; Siirt Baykan Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı:
Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında; Siirt Baykan Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5️⃣ terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/T3nFZTAsMr— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 16, 2020