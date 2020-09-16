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Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında; Siirt Baykan Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı:

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