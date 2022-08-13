Jandarma Genel Komutanlığında değişim! Atama kararları Resmi Gazete'de! Emekli olan generaller belli oldu

13 Ağustos 2022 Tarihli ve 31922 Sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 2 tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti.

KADIN GENERAL ATAMASI YAPILDI

Öte yandan ilk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

69 ALBAY VE GENERALİN YENİ GÖREV YERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, 69 general ve albayın yeni görevleri belli oldu. Bunların arasında Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.

EMEKLİ OLAN GENERALLER BELLİ OLDU

30 Ağustos itibarıyla emekliliğe sevk edilen isimler şöyle:

Jandarma Genel Komutanlığına mensup Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil,

Tümgeneral Fuat Güney,

Tuğgeneral Vedat Çolak,

Tuğgeneral Mustafa Başoğlu,

Tuğgeneral Yavuz Özfidan,

Tuğgeneral İbrahim Koyuer,

Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay,

Tuğgeneral Nuri Öztürk,

Tuğgeneral Mehmet Çimen,

Tuğgeneral İsmail Sıkı,

Tuğgeneral İbrahim Güven.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarını görmek için tıklayınız.

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