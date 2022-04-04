Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ Biyografisi

Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Karamürselli Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ görev yaptığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde şehit düştü.

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ VURAL BABADAĞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ VURAL BABADAĞ BİYOGRAFİSİ

Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 105.Cadde Cancan Kooperatifi’nde ikamet eden emekli öğretmen Cevdet ve Muazzez Babadağ çiftinin oğullarıdır. Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ, 28 yaşında ve evlidir.

Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ görev yaptığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde silahla yaralandı. Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Vural Babadağ yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şehidimizin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yalova’nın Altınova Geyikdere Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.