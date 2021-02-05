Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Jandarma uzman erbaş alımı ilanının ardından başvuruları 21-31 Ocak tarihleri arasında aldı. Sıra sonuçların açıklanması için bekleyişte. Başvuruları kabul edilen adaylar bu kez sınava girecek. Peki jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

JANDARMA UZMAN ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda bir resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin son dakika açıklama yapıldığında haberimizde detaylara yer verilecektir. Jandarma Genel Komutanlığı başvuru sonuçlarının ardından bu kez yapılacak sınavın ne zaman, nerede ve ne şekilde yapılacağını adaylarla paylaşacak.

YAZILI SINAV KONULARI NELERDEN OLUŞUYOR?

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylara yazılı sınav uygulaması yapılacaktır. Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak olan sınav (20) puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların en az (10) puan alması gerekecek.

Lisans, önlisans ve lise mezunu adaylara yazılı sınav yapılmayacak olup, yazılı sınav notu olarak KPSS puanının %20’si alınacak.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3’te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanacak.

Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecek.

Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı “Adayın spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli durum bildirir hekim raporu getirecektir (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),

Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI

Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulamalı meslek sınavına tabi tutulacaktır. Uygulamalı meslek sınavı 30 puan üzerinden değerlendirilecek, adayın başarılı olabilmesi için 15 ve üzerinde puan alması gerekmektedir (Uygulama sınavından 15 puanın altında not alanlar mülakat sınavına alınmayacaktır).

Adayların uygulamalı ve yazılı sınavdan başarılı sayılabilmesi için; Lisans, Önlisans ve Lise mezunları için KPSS notunun %20’si, İlköğretim (Ortaokul) mezunları için ise yazılı sınav notunun Uygulamalı Meslek Bilgisi sınav notu ile toplanması sonucunda elde edilen puanın, 25 puan ve üzerinde olması gereklidir.

MÜLAKAT SINAVI

Yazılı, Ön Sağlık Muayene, FYS (Spor) ve uygulamalı meslek bilgisi sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacak.

Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecek.

Sınav mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru-cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.