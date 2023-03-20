Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde Niğde il merkezi, Bor ilçe merkezi ve Kemerhisar beldesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahısların işyerinde ve ikametlerinde yapılan aramada belli miktarda uyuşturucu madde, 4 Adet cep telefonu, 1 adet hard disk, 2 adet kullanılmış folyo, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 22 şahıs jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 19 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 3 şüpheli şahıs da tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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