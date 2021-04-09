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  3. Jandarmanın yoğun çalışmaları sonuç verdi, 96 hırsızlık olayı gün yüzüne çıkarıldı

Jandarmanın yoğun çalışmaları sonuç verdi, 96 hırsızlık olayı gün yüzüne çıkarıldı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri Timleri, 2020 yılında 96 hırsızlık olayını aydınlattı. 2020 yılında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları, bilimsel ve teknik incelemeler sonunda elde edilen delillerden yola çıkarak açıklığa kavuşturuldu.

Jandarmanın yoğun çalışmaları sonuç verdi, 96 hırsızlık olayı gün yüzüne çıkarıldı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri Timleri, 2020 yılında 96 hırsızlık olayını aydınlattı. Olay Yeri İnceleme timleri bilimsel yöntem, teknik ve araçlarla "Dilsiz bir tanık" olan maddi delilleri tespit ederek Jandarmanın suç ve suçlulukla mücadelesine önemli katkılar sağlıyor.

FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR AYDINLATILDI

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2020 yılında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarında; olay yeri inceleme timlerince "Her Temas İz Bırakır" prensibi ile olay yerinde yapılan bilimsel ve teknik incelemeler sonunda elde edilen delillerden yola çıkarak 96 adet hırsızlık olayı aydınlatıldı. Jandarma timleri olaylar sonrasında vatandaşların olay yerinde ve çevresinde mevcut delillerin kaybolmaması için özenli davranmalarının çalışmalara katkı sağlayacağını ifade ettiler.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Jandarmanın yoğun çalışmaları sonuç verdi, 96 hırsızlık olayı gün yüzüne çıkarıldı

Jandarmanın yoğun çalışmaları sonuç verdi, 96 hırsızlık olayı gün yüzüne çıkarıldı

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