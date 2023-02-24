Janos Ferenczi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Ferenczi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janos Ferenczi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Janos Ferenczi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Janos Ferenczi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Ferenczi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janos Ferenczi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Ferenczi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janos Ferenczi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janos Ferenczi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janos Ferenczi 3 Nisan 1991 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janos Ferenczi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Janos Ferenczi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Janos Ferenczi'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Janos Ferenczi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janos Ferenczi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Janos Ferenczi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janos Ferenczi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2008 yılında Debrecen U19

13 Ağustos 2009 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2010 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2010 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2011 yılında Debrecen

Janos Ferenczi kimdir

Janos Ferenczi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janos Ferenczi şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Janos Ferenczi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Janos Ferenczi nereli

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