Janos Szepe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Szepe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janos Szepe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janos Szepe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janos Szepe 15 Mart 1996 tarihinde Galanta şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janos Szepe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Janos Szepe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Janos Szepe'nin MTK Budapest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janos Szepe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janos Szepe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janos Szepe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janos Szepe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mosonmagyaróvár

24 Temmuz 2018 yılında Zalaegerszeg

26 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

25 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

Janos Szepe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janos Szepe şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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