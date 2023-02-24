Janos Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janos Takacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janos Takacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janos Takacs 12 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janos Takacs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janos Takacs, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Janos Takacs'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Janos Takacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janos Takacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janos Takacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janos Takacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2014 yılında Szeged Jgd - GA

1 Temmuz 2015 yılında Szeged U17 - GA

1 Temmuz 2017 yılında Szeged U19 - GA

27 Temmuz 2018 yılında Honvéd U19

30 Temmuz 2019 yılında Szeged

Janos Takacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janos Takacs şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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